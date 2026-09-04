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Медицина 2.0

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Врач назвал причины появления белых полос на ногтях

Врач назвал причины появления белых полос на ногтях

Терапевт Джузеппе Арагона назвал причины появления вертикальных и горизонтальных полос на ногтях. Об изменении внешнего вида ногтей он поговорил с Metro.

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