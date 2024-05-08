В Белове Кемеровской области полицейские, общественники и ветераны МВД присоединились к всероссийской акции «Георгиевская лента»

В преддверии празднования 79-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне врио начальника отдела охраны общественного порядка ОМВД России «Беловский» капитан полиции Ольга Миллер совместно с членами Общественного совета Натальей Данилкиной и Анастасией Керовой, а также ветеранами органов внутренних дел поздравили жителей города Белово с наступающим праздником.