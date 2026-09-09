Почти 260 тысяч свердловчан участвуют в голосовании за Кандидатов Кандидатовичей Кандидатовых

В преддверии парламентских выборов ЦИК России совместно с Минцифры РФ проводят тренировку дистанционного электронного голосования.
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