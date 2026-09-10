Watch: Benedict Cumberbatch narrates nature doc 'How to Live on Earth'

"How to Live on Earth," a documentary narrated by "Doctor Strange" and "Sherlock" icon Benedict Cumberbatch, is set to premiere on YouTube Sept.
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