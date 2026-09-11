В Надыме высадили почти 3000 деревьев и собрали мусор с 92,5 гектара за день

В Надымском районе 11 сентября в рамках «Сохраним лес» в Надыме и поселениях высадили почти 3000 деревьев, а участники «Зеленой России» в этот же день очистили территории площадью 92,5 га.
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