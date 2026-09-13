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Царьград

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Александр Ветерков объяснил, почему россияне боятся менять работу

Александр Ветерков объяснил, почему россияне боятся менять работу

Заместитель гендиректора сервиса "Работа.ру" Александр Ветерков в интервью радио "Говорит Москва" раскрыл причины страха смены работы: 50% боятся перемен, 80% испытывают стресс от поиска.

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