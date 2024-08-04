Чем обернется запрет строить маленькие квартиры

Участники рынка нашли лазейку для обхода запрета на строительство маленьких квартир @ Эрик Романенко/ТАСС Tекст: Ольга Самофалова В Москве запретили строить малогабаритное жилье, которое росло как грибы в последние годы.
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