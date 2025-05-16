Американское издание: отремонтированный атомный крейсер «Адмирал Нахимов» ВМФ РФ усилит ПВО

Один из флагманов ранее советского, а вскоре и российского Военно-морского флота тяжелый атомный крейсер «Адмирал Нахимов» (западное обозначение — Kirov) заканчивает плановый ремонт, а правильнее сказать модернизацию, и вскоре вернется в строй.