Американское издание: отремонтированный атомный крейсер «Адмирал Нахимов» ВМФ РФ усилит ПВО

Один из флагманов ранее советского, а вскоре и российского Военно-морского флота тяжелый атомный крейсер «Адмирал Нахимов» (западное обозначение — Kirov) заканчивает плановый ремонт, а правильнее сказать модернизацию, и вскоре вернется в строй.
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