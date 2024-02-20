Пушилин призвал отодвигать войска ВСУ дальше

Руководитель Донецкой Народной республики (ДНР) ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение Авдеевки в несколько раз уменьшит обстрелы со стороны армии Украины Киевского, Куйбышевского, Ворошиловского районов Донецка, а также Красногвардейского района Макеевки.