Пушилин призвал отодвигать войска ВСУ дальше

Руководитель Донецкой Народной республики (ДНР) ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение Авдеевки в несколько раз уменьшит обстрелы со стороны армии Украины Киевского, Куйбышевского, Ворошиловского районов Донецка, а также Красногвардейского района Макеевки.
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