Мяч недолго будет на стороне России. Вопрос сейчас не в том, что ответит Владимир Путин на предложение США о прекращении огня на Украине, а в том, что скажет Дональд Трамп, когда Москва выдвинет свои условия, считает обозреватель Pravda.
Странный договор: Трампу вскоре будет уже не до Украины
Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
Пошли фашисты в одно место со своим "планом" перемирия!
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12 час.
Сергей Киселев
На НАШИХ УСЛОВИЯХ! Бандеровцам прощения НЕТ!!!
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11 час.
Вадим Лебедев
Их ХОТЕЛКИ... нам побоку. Надо не отвечать на их бред и хотелки, а выдвигать вместо ответов - свои конкретные требования и всё,... разговору конец! Иначе... можно упражняться в словоблудии - бесконечно.
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9 час.
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