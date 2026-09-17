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Царьград

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Гендиректор МАГАТЭ Гросси провёл встречу с россиянами в Вене

Гендиректор МАГАТЭ Гросси провёл встречу с россиянами в Вене

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился в Вене со студентами Центра Примакова. Он отметил важность их интереса к ядерной науке и международному сотрудничеству, подчеркнув значимость работы агентства.

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