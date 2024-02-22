Ванилла SU
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Ванилла SU

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Разбираем три главные ошибки современных родителей и рассказываем, как исправить последствия такого «воспитания» детей.

Разбираем три главные ошибки современных родителей и рассказываем, как исправить последствия такого «воспитания» детей.

Ошибка первая. Семья без правил Павел, 17 лет. Папа и мама были заняты выяснением своих отношений.

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