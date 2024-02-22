Разбираем три главные ошибки современных родителей и рассказываем, как исправить последствия такого «воспитания» детей.

Ошибка первая. Семья без правил Павел, 17 лет. Папа и мама были заняты выяснением своих отношений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Вам тяжело долгое время находиться в обществе людей, тишина и покой — ваши лучшие друзья, а это значит, что вы — интроверт.
- Наши предки считали это блюдо особенным и готовили его по особым случаям — и для членов семьи, и для дорогих гостей.
- Рассказываем о трендовых сочетаниях в одежде и украшениях, которые задали мировые бренды на Неделях моды весны и лета 2024.
Свежие комментарии