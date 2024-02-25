39 сэйвов Шестеркина помогли «Рейнджерс» одержать десятую победу кряду

«Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях сумел обыграть «Филадельфию Флайерз». В ночь на 25 февраля в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс».
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