Ждать ли магнитные бури на новогоднюю ночь 2025 года? Прогноз и рекомендации для метеозависимых Ирина ВальковаНовогодняя ночь — время чудес, радости и надежд, и мало кто хочет, чтобы что-то испортило этот момент.