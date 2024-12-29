Ждать ли магнитные бури на новогоднюю ночь 2025 года? Прогноз и рекомендации для метеозависимых Ирина ВальковаНовогодняя ночь — время чудес, радости и надежд, и мало кто хочет, чтобы что-то испортило этот момент.
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