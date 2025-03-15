Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу, включая отсутствие Украины в ЕС

Премьер Венгрии Виктор Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу и перечислил их в соцсети X. "Чего требует венгерский народ от Брюсселя? Пусть будет мир, свобода и единство", — такое сообщение предваряет список.
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