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Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу, включая отсутствие Украины в ЕС

Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу, включая отсутствие Украины в ЕС

Премьер Венгрии Виктор Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу и перечислил их в соцсети X. "Чего требует венгерский народ от Брюсселя? Пусть будет мир, свобода и единство", — такое сообщение предваряет список.

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