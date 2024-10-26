Танкисты отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск уничтожили миномет и живую силу противника на Донецком направлении

Благодаря хорошей корректировке огня с воздуха с применением беспилотного летательного аппарата, танкистам удалось уничтожить расчет и орудие националистов, расположившихся в одном из жилых домов, на расстоянии девяти километров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии