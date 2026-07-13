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Палестра не перешел в «Интер» из-за агента, сообщил Маротта: «С «Аталантой» была договоренность, игрок изменил решение. Роль агентов становится чрезмерной»

Президент « Интера » Беппе Маротта рассказал, почему переход Марко Палестры в «Интер» из «Аталанты» не состоялся, а сам полузащитник решил продолжить карьеру в «Челси».

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