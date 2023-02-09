Счетная палата пришла к неутешительным выводам в ходе проверки хода реализации Федерального проекта «Европа — Западный Китай» и обратилась в Генпрокуратуру

9 февраля 2023, 00:05 Счетная палата в ходе контроля за реализацией федерального проекта «Европа — Западный Китай» пришла к неутешительным выводам и обратилась в прокуратуру.
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