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Телеканал RT раскрыл детали серии терактов Жиковича в России

Телеканал RT раскрыл детали серии терактов Жиковича в России

Украинский агент Виталий Жикович, проходящий по делу об убийстве Анастасии Березовской (ее труп найден под Киевом) и взрыве в Монако, где пострадал бизнесмен Вадим Ермолаев, планировал серию атак на территории России.

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