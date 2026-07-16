Телеканал RT раскрыл детали серии терактов Жиковича в России

Украинский агент Виталий Жикович, проходящий по делу об убийстве Анастасии Березовской (ее труп найден под Киевом) и взрыве в Монако, где пострадал бизнесмен Вадим Ермолаев, планировал серию атак на территории России.
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