Финны обеспокоены: Россия строит на северных границах военные объекты в темпе один в сутки

А чего они хотели, может им талоны на бесплатное питание и водку?

Владимир Михальков

А чего хотели эти чухонцы ? Жили себе жили не тужили и вдруг выбрали себе в премьеры бабу с куриными мозгами которая затащила их в НАТО и вот результат разбудили мирно дремавшего русского медведя! Ну а теперь дрожи чухна!