Финны обеспокоены: Россия строит на северных границах военные объекты в темпе один в сутки
Автор: КОШКИН
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Один объект за сутки!
Сказать, что финны удивлены - не сказать ничего.
Комментарии
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А чего они хотели, может им талоны на бесплатное питание и водку?
Русскую водку в свободный доступ!
А чего хотели эти чухонцы ? Жили себе жили не тужили и вдруг выбрали себе в премьеры бабу с куриными мозгами которая затащила их в НАТО и вот результат разбудили мирно дремавшего русского медведя! Ну а теперь дрожи чухна!
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