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Финны обеспокоены: Россия строит на северных границах военные объекты в темпе один в сутки

Финны обеспокоены: Россия строит на северных границах военные объекты в темпе один в сутки

Автор:  КОШКИН Иллюстрация в свободном доступе Один объект за сутки! Сказать, что финны удивлены - не сказать ничего.

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Комментарии
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Борис Виленский
А чего они хотели, может им талоны на бесплатное питание и водку?
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10 час.
Владимир Михальков
Русскую водку в свободный доступ!
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30 мин.
Владимир Михальков
А чего хотели эти чухонцы ? Жили себе жили не тужили и вдруг выбрали себе в премьеры бабу с куриными мозгами которая затащила их в НАТО и вот результат разбудили мирно дремавшего русского медведя! Ну а теперь дрожи чухна!
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19 мин.

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