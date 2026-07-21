Известный стоматолог Сергей Баланов ушел из жизни в Нижнем Новгороде

Привет, читатель! Я — специальный корреспондент Виктор Медиа. Я расскажу вам о главном к этому часу. Отличник здравоохранения РФ, нижегородский стоматолог Сергей Баланов скоропостижно скончался на 59‑м году жизни.
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