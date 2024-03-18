Президентские выборы-2024 обновили сразу несколько рекордов - по числу голосов в поддержку Владимира Путина, по отрыву лидера гонки от следующего кандидата, по явке избирателей.
Результаты выборов «дают Президенту полный карт-бланш на любые решения в стране»
Комментарии
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Лидия Курзаева
Ура! Россияне сделали правильный выбор. Потому что все свои надежды на будущее они связывают именно с В,В, Путиным. От всей души поздравляю Владимира Путина с триумфальной Победой! Горжусь нашим президентом и желаю ему удачи ! 👍👍👍❤️🇷🇺
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20 час.
Cветлана Юдина
Ураааа!!!!За Россию!!!Спасибо всем,кто верит в ПРЕЗИДЕНТА!!!Правильным путём идёт наша матушка-Россия!!!👍👍👍🇷🇺🇷🇺🇷🇺❤️❤️❤️❤️❤️❤️
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19 час.
Stilianos Kanakidis
Браво Российскому Народу!!! В.В. Путин выиграл выборы не только в России, он выиграл и в Европе, и во всё Мире, народ Европы празднуют эту победу с народом России.
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18 час.
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