Результаты выборов «дают Президенту полный карт-бланш на любые решения в стране»

Лидия Курзаева

Ура! Россияне сделали правильный выбор. Потому что все свои надежды на будущее они связывают именно с В,В, Путиным. От всей души поздравляю Владимира Путина с триумфальной Победой! Горжусь нашим президентом и желаю ему удачи ! 👍👍👍❤️🇷🇺