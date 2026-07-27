"Вот напугали": Медведев - об угрозе Каллас закрыть Евросоюз для бойцов СВО

RONALD WITTEK/EPA/TASS Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 26 июля иронично прокомментировал заявление главы евродипломатии Каи Каллас о возможном запрете на въезд в Европу для участников специальной военной операции.
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