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Спички - не игрушка

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В Ижевске суд изменил меру пресечения мигранту из Азербайджана Амалу Ганбарову за ДТП с летальным исходом

В Ижевске суд изменил меру пресечения мигранту из Азербайджана Амалу Ганбарову за ДТП с летальным исходом

ИА "Русский ГУП Продакшн" Напомним, что утром 31 января 2025 года “незаменимый” и “ценнейший” иностранный специалист из Азербайджана, 34-летний Амал Ахил оглы Ганбаров, управляя транспортным средством “BMW X5”, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за нарушение ПДД, совершил наезд на преподавателя УдГАУ Елену Шляпникову, переходившую дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе около Центральной мечети.

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