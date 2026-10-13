Р-13: новая дальность, прежняя необходимость всплывать

Всплыть, открыть шахты, отстреляться по одной. Три Р-13 на борту проекта 658, реактор вместо дизелей, автономность выросла — а перед пуском лодка всё равно выходила на поверхность и открывала шахты: иначе ракета из них не выйдет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Джонсон пожаловал...
- Ч ⚡️ Путин помилова...
- Зеленский: США вп...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым