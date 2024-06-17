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Депутат Шеремет призвал Запад не спекулировать статусом Запорожской АЭС

Депутат Шеремет призвал Запад не спекулировать статусом Запорожской АЭС

Депутат ГД от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал страны Запада, которые приняли общее коммюнике на саммите по Украине в Швейцарии, не спекулировать вокруг российского статуса Запорожской атомной электростанции.

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