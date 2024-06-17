Депутат Шеремет призвал Запад не спекулировать статусом Запорожской АЭС

Депутат ГД от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал страны Запада, которые приняли общее коммюнике на саммите по Украине в Швейцарии, не спекулировать вокруг российского статуса Запорожской атомной электростанции.
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