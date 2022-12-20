Зрады и перемоги Зеленского

Перечисляя главные события недели, конечно, необходимо вспомнить варварский обстрел Донецка, а также блэкаут-налёт 16 декабря, который хоть и ненадолго, но опять «вырубил» украинскую энергетику Источник: Одна Родина Зеленский говорит нации, что ракеты у Путина заканчиваются, и надо терпеть, нация устраивает флешмобы «лучше без света, чем с русскими» и проводит в бомбоубежище финал национального отбора на конкурс Евровидение, в котором участвовал десяток реально никому не знакомых «мытцив».