Заноза

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Зрады и перемоги Зеленского

Зрады и перемоги Зеленского

Перечисляя главные события недели, конечно, необходимо вспомнить варварский обстрел Донецка, а также блэкаут-налёт 16 декабря, который хоть и ненадолго, но опять «вырубил» украинскую энергетику Источник: Одна Родина Зеленский говорит нации, что ракеты у Путина заканчиваются, и надо терпеть, нация устраивает флешмобы «лучше без света, чем с русскими» и проводит в бомбоубежище финал национального отбора на конкурс Евровидение, в котором участвовал десяток реально никому не знакомых «мытцив».

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