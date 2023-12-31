Постпредство РФ выразило возмущение молчанием ОБСЕ после обстрела Белгорода

Постпредство РФ в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) опубликовало заявление, в котором выразило возмущение по поводу игнорирования функционерами организации факта обстрела Белгорода со стороны ВСУ, приведшего к жертвам среди гражданского населения.
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