Постпредство РФ выразило возмущение молчанием ОБСЕ после обстрела Белгорода

Постпредство РФ в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) опубликовало заявление, в котором выразило возмущение по поводу игнорирования функционерами организации факта обстрела Белгорода со стороны ВСУ, приведшего к жертвам среди гражданского населения.