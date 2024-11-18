Дневной стационар в Пряже возобновил свою работу

Жители Пряжинского района отстояли деятельность дневного стационара в районной больнице Совет ветеранов Пряжинского района провел расширенную сессию, на которой были оговорены насущные проблемы, касающихся здоровья населения.
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