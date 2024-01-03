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Сам себе мастер

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Съемные чехлы для стульев. Идеи и выкройки для воплощения

Съемные чехлы для стульев. Идеи и выкройки для воплощения

Что чаще всего пачкается на стуле - конечно же сидение, каждый раз его перетягивать, это тяжело, а вот сшить съемный чехол, вполне реально! Каких только вариантов не найдешь в Интернете - каждая хозяйка придумывает свой неповторимый дизайн.

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