Съемные чехлы для стульев. Идеи и выкройки для воплощения

Что чаще всего пачкается на стуле - конечно же сидение, каждый раз его перетягивать, это тяжело, а вот сшить съемный чехол, вполне реально! Каких только вариантов не найдешь в Интернете - каждая хозяйка придумывает свой неповторимый дизайн.