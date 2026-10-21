Семья Брендана Ньюджента, который обвиняется в нападении на депутата федерального парламента Австралии Хелен Хейнс, более 20 лет дружила с потерпевшей, сообщила телерадиокорпорация ABC со ссылкой на заявление родственников фигуранта расследования.