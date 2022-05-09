Молодые Агутин, Депардье и еще 12 редких фото знаменитостей

В памяти большинства Олег Табаков и Владимир Этуш - взрослые, даже уже пожилые артисты. А ведь они тоже были молодыми, и видеть их такими так непривычно! А вот Леонида Агутина мы вроде бы и знали молодым, но мало кто видел его армейские снимки.