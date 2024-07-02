Быстро и вкусно: закуска из дешевой овсянки и кабачка за полчаса Ирина ОрлонскаяИскусство творчества на кухне: превращаем обычные ингредиенты, такие как дешевая овсянка и скромный кабачок, в изысканную закуску, которая покорит ваши вкусовые рецепторы.