Средняя цена машино-места впервые превысила порог 3 млн рублей в Москве

На фоне размеренного движения цен на рынке жилья в первом квартале текущего года в сегменте нежилой недвижимости средняя сумма сделки зафиксирована на уровне 7,9 миллиона рублей, в четвертом квартале прошлого года данный показатель был равен 12,1 миллиона рублей.