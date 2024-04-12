Средняя цена машино-места впервые превысила порог 3 млн рублей в Москве

На фоне размеренного движения цен на рынке жилья в первом квартале текущего года в сегменте нежилой недвижимости средняя сумма сделки зафиксирована на уровне 7,9 миллиона рублей, в четвертом квартале прошлого года данный показатель был равен 12,1 миллиона рублей.
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