5 фактов от современных ученых, разоблачающих мифы о седине

Считается, что появление седины — это признак старения, постепенного угасания организма. Многие связывают появление седых волос с безвозвратным поворотом от молодости к старости и первым предвестником множества связанных с этим проблем.
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