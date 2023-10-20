В День Хабаровского края полицейские торжественно вручили паспорта школьникам, достигшим 14-летнего возраста

В актовом зале Дома молодежи г. Комсомольска-на-Амуре сотрудники отдела по вопросам миграции совместно с городским отделом образования в торжественной обстановке вручили юным комсомольчанам паспорта граждан Российской Федерации.
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