Вот как выглядел фараон Рамсес Великий в возрасте 45 и 90 лет (видео)

Древний фараон – во многих отношениях. Один из самых легендарных фараонов, когда-либо правивших Древним Египтом, был воскрешен в цифровой форме как в виде цветущего человека средних лет, так и в виде больного престарелого царя.
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