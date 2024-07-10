Сийярто: Венгрия передала Украине план действий по развитию сотрудничества

Будапешт передал Киеву проект плана действий по развитию сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя встречу со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой на полях саммита НАТО в Вашингтоне в среду, 10 июля.