В Пентагоне заявили о понимании срочности военных поставок на Украину

Министерство обороны США осознает необходимость нарастить темпы военных поставок на Украину. Вместе с тем, в Пентагоне не уточняют, будут ли до конца президентского срока Джо Байдена завершены все запланированные поставки Киеву и исчерпаны одобренные финансовые ресурсы.