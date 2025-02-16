«Изменения неизбежны»: Володин подвел итоги конференции в Мюнхене

Володин: Евросоюз и его институты ждут серьезные изменения Коллективные институты Евросоюза в лице их руководителей не понимают, что происходит в мире, показали свою некомпетентность и неадекватность, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя итоги Мюнхенской коференции.