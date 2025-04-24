Каждый 3-Й россиянин откажется от поездок на майские праздники в пользу летнего отпуска

Компания «АльфаСтрахование» провела исследование, посвящённое планам россиян на майские праздники. Согласно опросу, 34% респондентов в 2025 году не планируют никаких дальних поездок в этот период, предпочитая экономить средства на более продолжительный и затратный летний отпуск.