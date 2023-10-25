В ЛНР уличили Киев в создании фейка для дискредитации армии РФ

Киевские власти готовят информационную провокацию на купянском направлении для дискредитации Вооруженных сил России (ВС РФ), для этого было снято провокационное видео, рассказал 25 октября подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
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