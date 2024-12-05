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Глава МИД Италии Антонио Таяни: Киеву придётся пойти на уступки ради мира

Глава МИД Италии Антонио Таяни: Киеву придётся пойти на уступки ради мира

Украинскому «президенту» Владимиру Зеленскому придется все же пойти на определенные уступки ради достижения мира, заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни, выступая на телеканале Rai1.

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