В ходе беспорядков в Казахстане погибли 225 человек

В субботу, после жалоб на избиения и пытки задержанных, Токаев приказал силовикам избегать жестокого обращения с правонарушителями В морги по всей стране доставлены тела 225 человек, погибших в ходе беспорядков в Казахстане на прошлой неделе.
В субботу, после жалоб на избиения и пытки задержанных, Токаев приказал силовикам избегать жестокого обращения с правонарушителями В морги по всей стране доставлены тела 225 человек, погибших в ходе беспорядков в Казахстане на прошлой неделе.
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