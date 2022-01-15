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В ходе беспорядков в Казахстане погибли 225 человек

В ходе беспорядков в Казахстане погибли 225 человек

В субботу, после жалоб на избиения и пытки задержанных, Токаев приказал силовикам избегать жестокого обращения с правонарушителями В морги по всей стране доставлены тела 225 человек, погибших в ходе беспорядков в Казахстане на прошлой неделе.

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