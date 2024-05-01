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Армения и НАТО наметили новые направления сотрудничества в военном образовании

Армения и НАТО наметили новые направления сотрудничества в военном образовании

Замначальника генштаба ВС Армении Артур Ероян в ходе прошедших в штаб-квартире НАТО в Брюсселе обсуждений согласовал программу двустороннего сотрудничества в области военного образования на 2024 год, намечены новые направления взаимодействия.

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