Армения и НАТО наметили новые направления сотрудничества в военном образовании

Замначальника генштаба ВС Армении Артур Ероян в ходе прошедших в штаб-квартире НАТО в Брюсселе обсуждений согласовал программу двустороннего сотрудничества в области военного образования на 2024 год, намечены новые направления взаимодействия.
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