УПРАЗДНИТЬ ДИАСПОРЫ

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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"С НАМИ ЛУЧШЕ НЕ РУГАТЬСЯ": ЭТНИЧЕСКИЕ ОПГ ТРЕБУЮТ ВЛАСТИ В РОССИИ. УЖЕ ДОХОДИТ ДО УГРОЗ Этнические ОПГ требуют власти и политического представительства в России, заметил Николай Севостьянов.

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Комментарии
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Н
Наталья
А что, диаспоры - это какое-то официальное образование, чтобы их упразднять? Нужно вышвыривать все эту чернь из России. И пинками ускорение придавать! Делягин же призвал пересмотреть основания для выдачи гражданства ад с 1992 года. Так почему бы не пересмотреть? И лишить гражданства тех, кто его получил незаконно. И всех их потомков. Пусть валят в аулы и там порядок наводят!
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5 час.
Майя Maja
А где вообще в Конституции РФ про диаспоры как общественные объединения по религиозному, национальному признаку?!)) Что это за образование такое, которое разрешено? Нет обозначения, нет и их. Противозаконно.
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3 час.
Silver Kont
Засланный казачок, сволочь ципсошная...
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2 час.

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