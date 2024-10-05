УПРАЗДНИТЬ ДИАСПОРЫ

Н

Наталья

А что, диаспоры - это какое-то официальное образование, чтобы их упразднять? Нужно вышвыривать все эту чернь из России. И пинками ускорение придавать! Делягин же призвал пересмотреть основания для выдачи гражданства ад с 1992 года. Так почему бы не пересмотреть? И лишить гражданства тех, кто его получил незаконно. И всех их потомков. Пусть валят в аулы и там порядок наводят!