Похищения, стрельба, трупы: в Киеве начался хаос, военные начали убивать

Киев в ночь на 2 сентября оказался в эпицентре серьезной перестрелки. В центре города, на улице Юрия Шумского, разгорелся настоящий вооружнный конфликт между двумя ключевыми силовыми ведомствами страны — Службой безопасности Украины и Главным управлением разведки Министерства обороны.
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