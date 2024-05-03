Европа предложила «выкупить» новые регионы РФ на русские же деньги. Реакция Захаровой

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ США предпочитают на европейском континенте действовать руками европейцев - им так удобнее ( и можно просто наблюдать со стороны). Европейцы же стали настолько ведомыми, что у них на что-то дельное даже фантазии не хватает( про ум можно вообще забыть)... а потом удивляются: чего это Россия поступает как они с ней, да как она смеет... а Россия просто зеркалит предпринимаемые европейцами действия, чтобы им "приятнее" было на себе прочувствовать чего это они творят.