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Нижегородская правда

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68 проектов НКО реализуют при поддержке регионального грантового конкурса

68 проектов НКО реализуют при поддержке регионального грантового конкурса

В Нижегородской области началась реализация 68 проектов-победителей регионального грантового конкурса 2026 года.

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