ВС РФ провели залистование позиций ВСУ в Доброполье тысячами агитматериалов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем группировки "Центр" провели залистование позиций противника тысячами агитационных листовок для сдачи в плен в районе Доброполья ДНР.
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